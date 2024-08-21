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Temmuz Ayında Türkiye Trafiğine 276 Bin Yeni Araç Kaydedildi

Temmuzda Türkiye'de 276 bin 615 aracın kaydı yapıldı, toplam araç sayısı ise 30 milyon 261 bin 176'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:03
Temmuz Ayında Türkiye Trafiğine 276 Bin Yeni Araç Kaydedildi

Temmuz Ayında Trafiğe Kaydedilen Araç Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye'de temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 276 bin 615 oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu değer %19,1 oranında arttı. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, 30 milyon 261 bin 176'ya yükseldi.

Kayıtlı Araçların Dağılımı

Trafiğe kaydı yapılan araçların %46.9'u motosiklet, %39.4'ü otomobil, %8.5'i kamyonet, %2.6'sı traktör, %1.7'si kamyon, %0.6'sı minibüs, %0.2'si otobüs ve %0.1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Devri Yapılan Araçlar

Temmuz ayında 957 bin 920 araç devri yapıldı. Bu araçların %64.9'u otomobil, %14.7'si kamyonet, %13.5'i motosiklet ve %2.7'si traktör olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz Dönemi Verileri

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı %19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 ulaşırken, trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %4,6 azalarak 16 bin 506 oldu. Toplamda, bu dönemde trafikteki araç sayısında 1 milyon 521 bin 110 artış gerçekleşti.

Otomobil Yakıt Türleri ve Renk Dağılımı

Trafiğe kayıtlı otomobillerin %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,8'i benzin ve %1,9'u hibrit yakıt kullanırken, %38,7'si gri, %25,5'i beyaz ve %13'ü siyah renklerde bulunuyor.

Bu veriler, trafikteki araç sayısındaki artışın ve taşıt çeşitliliğinin Türkiye'nin motorlu kara taşıtları içerisindeki dinamik değişimleri yansıttığını göstermektedir.

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