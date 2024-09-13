Temmuz'da İnek Sütü Toplaması Yüzde 12,3 Arttı

Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Artış Gösterdi

Temmuz ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre %12,3'lük bir artışla 938 bin 533 ton olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan inek sütü toplanması, önemli bir yükseliş sağladı.

Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Yükseliş

Ocak-temmuz dönemine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre inek sütü toplamı %8,7 artarak 6 milyon 635 bin 747 ton seviyesine ulaştı. Bu dönemde içme sütü üretimi ise %2,7 artışla 883 bin 837 ton olarak gerçekleşti.

Yoğurt ve Peynir Üretimde Artış

Temmuz ayında yapılan yoğurt üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artışla 126 bin 841 ton seviyesine çıkarken, i

nek peyniri üretimi %1,3'lük bir yükselişle 67 bin 494 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise yoğurt üretimi yıllık bazda %9,6 artışla 749 bin 491 ton olarak belirlendi.

Ayran ve Tereyağı Üretimindeki Gelişmeler

Temmuz ayı üretiminde ayran miktarı %10,4'lük artışla 86 bin 390 ton olurken, tereyağı üretimi %0,9 artarak 7 bin 775 ton olarak kaydedildi. Ocak-temmuz dönemi itibarıyla ayran üretimi %14 artarak 525 bin 638 ton seviyesine, tereyağı üretimi ise %10,7 artışla 59 bin 889 ton olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz Haziran ayına göre %1,8 oranında bir artış gösteren inek sütü toplanması, Temmuz ayında 938 bin 533 ton olarak güncellendi. Aynı dönemde içme sütü üretiminde de %10 artışla 106 bin 696 ton seviyesine ulaşıldı.