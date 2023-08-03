Temmuz müjdesi geç geldi! 15 milyon emekliyi sevindiren haber: Maaşlara ek verilecek

Emekliler için uzun süredir beklenen ek zam talebi nihayet gerçekleşiyor. Meclis onayıyla, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan 15 milyon vatandaşa Temmuz zammına ek olarak Ağustos ayında 4.500 TL'lik ara zam müjdesi verildi. Ancak emekliler, önceden yapılan %25'lik zam oranından tatmin olmamış ve ek bir zam talebiyle seslerini duyurmak için harekete geçmişti.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin taleplerini destekledi. TBMM'de yapılan oylamayla emekli maaşlarına %25 oranında ara zam yapıldı.

Ancak, ÖTV ve KDV artışları nedeniyle emekli vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadı. %25'lik zamın yetersiz olduğunu düşünen emekliler, hükümete ara zam taleplerini iletti. Türkiye Emekliler Derneği, gelir makasının açıldığına dikkat çekti.

Hükümet, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 4.500 TL'lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi sundu. Meclis tatilinde olduğu için emekliler, 1 Ekim tarihini beklemek zorunda kaldı. Kanun teklifi, yeni dönemde görüşülüp onaylanacak.

Sonunda, emeklilerin uzun süredir beklediği ek zam talebi onaylandı. 1 Ekim'den itibaren emekli maaşlarına 3.800 TL artış yapılacak. Bu adım, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirerek geçim sıkıntılarını hafifletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen bu adım, emeklilerin haklı taleplerinin karşılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.