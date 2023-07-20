Temmuz'da emeklilerin yüzü gülecek! Maaşlara ek bir ödeme daha geliyor: İlk bilgi sızdırıldı

Gelen son dakika haberleri üzerinden emeklilere sunulan yeni destek ödemeleri duyuruldu. Temmuz ayında milyonlarca emekli zamlı maaşını alırken ek ödemeler gündeme geldi. Yeni imkanlarla beraber ilerleyen zamanlarda 12 bin TL'ye kadar ödemelerin artış yapılması tahminler arasında. İşte en yüksek maaş ödemeleriyle sunulan avantajlar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuruda emekli maaşlarına dair teklifler sunuldu. Açıklanan gelişmeler arasında Temmuz ayında ek ödemelerin yapılması, emeklilere özel sunulan olanaklarla beraber gerçekleşti. Sunulan imkanlar üzerinden genişletme çalışmaları yapılırken ayrıntıların ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yeni açıklamayla vatandaşların bu hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabileceğini duyurdu. Bu bilgiler doğrultusunda ek ödemenin yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilgi söz konusu değildir.

SSK yeni bir anlaşmaya imza atarak özel destekler sundu. Temmuz aylarında ek maaşla beraber vatandaşlar 9 bin TL tutarında ödemeleri hesaplarında görebilecek.