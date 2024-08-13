Temmuzda Konut Satışlarında Rekor Artış

Temmuzda Konut Satışları Yükseldi

Türkiye'de Temmuz ayında konut satışları, yılın en yüksek rakamına ulaştı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, bu durumu”, "Şirketlerin kampanyalarının işe yaradığını ve peşinatı olan alıcıların fiyat artışı endişesiyle harekete geçtiğini ifade etti." şeklinde değerlendirdi.

TÜİK Verilerine Göre Satışlar Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında konut satışları 127 bin 88 adede çıkarak, geçen yılın aynı ayına göre %16 artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları %0,5 azalarak 672 bin 162 oldu.

İpotekli Satışlarda Düşüş

Ülke genelinde ipotekli konut satışları, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %20,9 azalarak 11 bin 496'ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9 olarak kaydedildi.

Sektör Temsilcileri Değerlendirmelerde Bulundu

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, “Daha önceki dönemde yaşanan fiyat artışları ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle bir düşüş yaşanmıştı, ancak şimdi fiyatlardaki reel düşüşler alıcıları harekete geçirdi.” şeklinde konuştu.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise, “İlk el satışlardan elde edilen %28,9 artış, bekleyen taleplerin harekete geçtiğini gösteriyor.” dedi. Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise, “Talep yeniden canlandı ve Temmuz ayında yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı.” şeklinde yorumladı.

Yabancı Satışlarda Düşüş Devam Ediyor

Bahaş Holding Üst Yöneticisi Abdüssamet Bahadır, yabancıya yapılan satışlarda hem yıllık hem de aylık bazda düşüşlerin devam ettiğini belirtti. Bahadır, "Sektörün daha canlı olması için teşvik modellerinin geliştirilmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.