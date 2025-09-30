Temmuzda Lisanslı Elektrik Üretimi %2,55 Arttı — Doğal Gaz Santralleri Lider

Temmuzda lisanslı elektrik üretimi yıllık %2,55 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 Temmuz ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,55 artarak 33 milyon 1266 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Kaynak dağılımında doğal gaz ilk sırada

Lisanslı üretimin kaynaklara göre dağılımında doğal gaz santralleri %29,3 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla %22,3 ile ithal kömür, %17,3 ile hidroelektrik, %10,8 ile rüzgar ve %10,3 ile linyit santralleri izledi. Diğer kaynaklar arasında güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil yer aldı.

Tüketim ve faturalama

Aynı dönemde faturalanan elektrik tüketimi de %0,18 artışla 27 milyon 235 bin 689 megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüketimin sektörlere göre dağılımında %36,1 sanayi, %27,7 kamu ve özel hizmetler ile diğer aboneler, %25 mesken payına sahip oldu. Aydınlatmanın oranı %1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise %9,8 olarak kaydedildi.

Tüketici sayısı ve kurulu güç artışı

Temmuz ayında elektrik tüketici sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artışla 51 milyon 302 bin 749 oldu. Bu dönemde mesken tüketicilerinde %2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinde %2,1, kamu ve özel hizmetler ile diğer tüketicilerde %2, aydınlatma tüketicilerinde %2 ve sanayi tüketicilerinde %6 artış gözlendi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise aynı dönemde %2,1 artarak 98 bin 372 megavat seviyesine yükseldi. Kurulu gücün dağılımında %24,7 doğal gaz, %24,3 barajlı hidroelektrik, %13,8 rüzgar, %10,6 ithal kömür ve %10,4 linyit santralleri öne çıktı; kalan bölüm diğer enerji kaynakları tarafından sağlandı.