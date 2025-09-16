Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook Görevden Alma Talebini Reddetti

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'un görevden alınma talebini reddetti; Cook'un bilgilendirilme ve savunma hakkı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 04:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 04:33
Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook Görevden Alma Talebini Reddetti

Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimini Engelledi

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik girişimini engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetti.

Mahkemenin Gerekçesi

Başkent Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" bulunması halinde görevden alınabileceğini hatırlattı ve Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Davada Son Gelişmeler

Cook, Başkan Trump'ın 25 Ağustos'ta kendisini "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının ardından görevden alınma girişimini hukuki yollardan durdurmak için dava açmıştı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb geçen hafta, Cook hakkında ortaya atılan iddiaların görevden alma için yeterli gerekçe oluşturmadığına hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere atıfta bulunarak, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca söz konusu yasanın kendisine takdir yetkisiyle "haklı neden" söz konusu olduğunda görevden alma imkânı tanıdığını savunmuştu.

İleriye Dönük Beklentiler

Trump yönetimi, alt mahkemenin Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurma kararına itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuş ancak temyiz mahkemesi alt mahkeme kararını durdurma talebini kabul etmedi. ABD basınında yer alan haberlerde, yönetimin kararın Yüksek Mahkeme'ye taşınmasının beklendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook Görevden Alma Talebini Reddetti
2
Zirai Don Mağduru Çiftçilere Destek: 65 İlde 16 Ürün İçin Ödemeler Başlıyor
3
Yatırım ve BES Fonları Haftalık Raporu: Kıymetli Maden Fonları Zirvede
4
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1
5
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
6
Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi — TCMB İmalat Sanayi Verileri
7
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pardus Portföy %27,49 Zirvede

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü