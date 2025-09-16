Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook Görevden Alma Talebini Reddetti

Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Lisa Cook'u Görevden Alma Girişimini Engelledi

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik girişimini engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetti.

Mahkemenin Gerekçesi

Başkent Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" bulunması halinde görevden alınabileceğini hatırlattı ve Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Davada Son Gelişmeler

Cook, Başkan Trump'ın 25 Ağustos'ta kendisini "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının ardından görevden alınma girişimini hukuki yollardan durdurmak için dava açmıştı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb geçen hafta, Cook hakkında ortaya atılan iddiaların görevden alma için yeterli gerekçe oluşturmadığına hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere atıfta bulunarak, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca söz konusu yasanın kendisine takdir yetkisiyle "haklı neden" söz konusu olduğunda görevden alma imkânı tanıdığını savunmuştu.

İleriye Dönük Beklentiler

Trump yönetimi, alt mahkemenin Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurma kararına itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuş ancak temyiz mahkemesi alt mahkeme kararını durdurma talebini kabul etmedi. ABD basınında yer alan haberlerde, yönetimin kararın Yüksek Mahkeme'ye taşınmasının beklendiği belirtildi.