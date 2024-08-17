TENMAK Başkanı Karaveli, Türkiye'nin Teknoloji Yolculuğunu Vurguladı

TENMAK'dan Teknoloji Vurgusu

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Türkiye'nin teknoloji yolundaki kararlılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

A bağımsız Türkiye için Teknoloji

Karaveli, "Hep birlikte sonu tam bağımsız bir Türkiye'ye çıkan teknoloji yolunu takip ediyor olacağız." diyerek, teknolojinin önemine dikkat çekti.

Etkinlikler ve Yarışmalar

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, TEKNOFEST kapsamında Kocaeli'de gerçekleştirildi. Karaveli, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların yanı sıra Hyperloop yarışmalarının da yapıldığını belirtti.

Gençlerin Rolü

Karaveli, teknolojinin gelişimi için gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. "Bugün burada gençler ve araştırmacılar yeteneklerini sergileyerek yarıştı," diyen Karaveli, kazanmanın değil, deneyim kazanmanın önemini öne çıkardı.

Büyük Hamleler Yolunda

TENMAK ve TÜBİTAK gibi kurumların desteğiyle Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma adımlarının arttığını ifade eden Karaveli, "Hep birlikte sonu tam bağımsız bir Türkiye'ye çıkaracak teknoloji yolunu takip ediyor olacağız." şeklinde konuştu.

Ödül Töreni

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 12 Ağustos'ta başlayan etkinlikler, 17 Ağustos'ta yapılan ivmelenme yarışmasıyla sona erdi. Kazanan takımların ödülleri, Karaveli ve diğer önemli isimler tarafından takdim edildi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, açıklamalarda bulundu.