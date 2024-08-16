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Tersane İstanbul Projesi ile İstanbullulara Yeni Bir Kültürel Merkez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi'nin tarihi mirası geleceğe taşıyacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:57
Tersane İstanbul Projesi ile İstanbullulara Yeni Bir Kültürel Merkez

Tersane İstanbul Projesi'nin Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, projenin İstanbul ve Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Tarihi Mirası Geleceğe Taşımak

Uraloğlu, gerçekleştirdiği saha incelemesinin ardından, "Osmanlı İmparatorluğu’ndan 600 yıllık bir mirası günümüz yaşam alanı olarak kazandırmayı hedefliyoruz," diyerek tarihi tersanenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına vurgu yaptı.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri Merkezi

Bakan, Tersane İstanbul’un tarihi yapılarıyla dolu bir kültür-sanat merkezi olacağına inandığını belirtti. Proje kapsamında, yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, çeşitli sosyal etkinlik alanları oluşturulacağını kaydetti.

Finansal Katkı ve İstihdam

Proje ile 1,8 kilometrelik sahil hattının insanlarla buluşacağını söyleyen Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 26 tescilli tarihi yapının restore edilip kullanılabilir hale getirileceğini aktardı.

İstanbul Ulaşımında Yapılan Yatırımlar

Uraloğlu, son 22 yıl içinde İstanbul’un ulaşım altyapısına 1 trilyon 184 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. Ayrıca, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerin hayata geçirilmesiyle İstanbul'un ulaşım ağının modernleştiğini ifade etti.

Hedef 1,346 Milyar Dolar Kira Geliri

Tersane İstanbul'un inşa sürecinin dört fazda gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, proje sonrasında hazinenin toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri elde edeceğini açıkladı.

Çamlıca Kulesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi ile birlikte İstanbul'un ulaşım ve kültürel alanlarını zenginleştireceklerini belirtti. Ayrıca, Çamlıca Kulesi'nin açılışından bu yana 1 milyon 871 binin üzerinde ziyaretçi aldığını ifade etti.

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