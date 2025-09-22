TESK Başkanı Palandöken'den Ahilik Haftası Mesajı: Ahilik Mirası Yaşatılıyor

TESK Başkanı Palandöken'den Ahilik Haftası mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada ahiliğin günümüzdeki önemine dikkat çekti.

"Ahilik mirasını bugün hala yaşatıyor, toplumumuzun gelişmesine yön veren temel ilkelerden biri olarak görüyoruz"

Ahilik: Mesleki örgütlenmeden öte bir hayat felsefesi

Palandöken, ahilik felsefesinin sadece mesleki bir örgütlenme olmadığını; aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren, saygı, dürüstlük, hoşgörü ve paylaşma gibi değerleri esas alan bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

2,5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkar camiası olarak ahiliğin sadece Anadolu'ya değil, tüm insanlığa örnek olacak evrensel değerlere sahip olduğunu belirten Palandöken, esnaf ve sanatkarların ahilik kültürünün hem kurucusu hem de en güçlü temsilcisi olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve toplumsal huzurun teminatı

Bu anlayış sayesinde ekonomik hayatın ayakta kaldığını ve toplumsal huzurun korunduğunu söyleyen Palandöken, esnafın yalnızca üretim ve hizmet sunan kişiler olmadığını; ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcı gücü olduklarını belirtti. Onların iş yerlerinde sadece alın teri değil, aynı zamanda dürüstlük ve güvenin izleri bulunduğunu kaydetti.

Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: "İşte bu nedenle ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarlarımızın temsilinde asırlardır canlılığını korumakta ve geleceğe umut taşımaktadır."

Ahiliğin iyi ahlak merkezli değerlerini genç kuşaklara aktarmak için ise "eğitimden meslek örgütlenmesine, mesleki yeterlilikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."