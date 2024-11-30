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TESK Başkanı Palandöken'den Sahte İçki Uyarısı: Yeni Yılda Dikkat!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içki tehlikesine dikkat çekerek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:40
TESK Başkanı Palandöken'den Sahte İçki Uyarısı: Yeni Yılda Dikkat!

Yeni Yıla Bir Ay Kala Sahte İçki Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan yeni yıl öncesinde sahte içki kullanımına dair uyarılarda bulundu. Palandöken, açıklamalarında, "Etil alkolün serbestçe piyasada veya internetten alınması, hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor" dedi.

Zehirlenme Vakaları Artıyor

Palandöken, sahte alkol kaynaklı zehirlenme vakalarının artış gösterdiğini belirtti. Özellikle İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiği olayını hatırlatan TESK Başkanı, devletin bu konuda etkili tedbirler alması gerektiğine dikkat çekti.

Kontrol ve Denetim Önerileri

Yazılı açıklamasında, alkollü içeceklerde görülen sahteciliğin ölümle sonuçlandığını vurgulayan Palandöken, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Etil alkolün piyasadan teminini zorlaştırmanın, sahte içki ile mücadelede önemli bir adım olduğunu aktardı.

İnsan Sağlığına Öncelik

Palandöken, insan sağlığını hiçe sayan kişilere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "En önemli mesele insanların sağlığıdır. Kontrollü şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş satış izinlerine sahip noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır." Ayrıca, odaların ve meslek kuruluşlarının bu alandaki denetimlerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. İçki satış noktalarında ciddi denetimler yapılıp, gerekli belgelerin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ölümler Olmasın!

Palandöken, bu önlemlerin ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. "Ailelerin ve sağlığın zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine bir son verilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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