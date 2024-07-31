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TESK Başkanı Palandöken'den Yılda Bir Enflasyon Düzeltmesi Talebi

Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiğini vurguladı ve 6 aylık düzeltmenin ertelenmesini istedi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:46
TESK Başkanı Palandöken'den Yılda Bir Enflasyon Düzeltmesi Talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'inden Önemli Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyon Düzeltmesinin Önemi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yapılması planlanan 6 aylık enflasyon düzeltmesinin yıl sonuna ertelenmesi gerektiğini belirterek, "Bu düzeltme işlemi, esnaf için 'fiktif' kazanç ortaya çıkarabilir ve dolayısıyla vergi istenebilir," dedi.

Haksız Vergi Uygulamaları

Enflasyon düzeltmesinin, kâr eden işletmelerin kazancını düşürebileceğini, borçlu ve zarardaki işletmeler içinse kazanç gösterebileceğine dikkat çeken Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

"Borçlu bir işletmeye sadece enflasyon düzeltmesi yapılarak fiktif kazanç çıkarıp vergi talep etmek, vergide adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Az kazananlardan az, çok kazananlardan ise çok vergi alınmalı. Zarardaki bir esnaftan enflasyon düzeltmesi kapsamında vergi istemek ise bu durumu açıklamak mümkün değil."

Bendevi Palandöken, esnafın karşılaşabileceği haksız vergi uygulamalarının telafisi olmayan olumsuz sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaparak, "Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez gerçekleştirilmeli ve bu yıl için planlanan düzeltme işlemi ertelenmelidir," şeklinde konuştu.

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