TESK'den Okul Kıyafetlerinde Haksız Rekabet Uyarısı

TESK Başkanı Palandöken'den Okul Kıyafetleri İçin Önemli Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetleri satışında haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Ailelerin Bütçesine Uyan Seçenekler Sağlanmalı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, okul kıyafetlerinin farklı yerlerde satılmasının önemine vurgu yaptı. Bu durumun, ailelerin bütçelerine uygun alışveriş yapmalarını sağlayacağını ve esnafın maruz kaldığı haksız rekabetin önüne geçeceğini ifade etti.

Yüksek Fiyatlar Aileleri Zorluyor

Okul kıyafetlerinin tek bir noktada satışının haksız rekabet yarattığını savunan Palandöken, bu durumun beraberinde kırtasiye alışverişindeki yüksek fiyatların da aileleri etkilediğini kaydetti.

Okul Kıyafetlerinin Masrafları Artıyor

Palandöken, "Bazı okulların kıyafet masrafları 3-5 bin liradan çok daha yüksek olabiliyor. Veliler, çocuklarının sağlığı için sentetik olmayan seçenekler arıyor, ancak bu durum fiyatların artmasına ve kalitesiz ürünleri almak zorunda kalmalarına neden oluyor," dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na Çağrı

"19 milyon çocuğumuz okula başlayacak, bazı okullar kıyafetleri tek bir mağazadan tedarik etmekte ve bu durum diğer esnafları zor durumda bırakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve okul aile birlikleri, piyasalardaki fiyat analizlerini doğru yaparak etkin tedbirler almalıdır," diye ekledi.

Palandöken, okul kıyafetleri konusundaki rahatsızlıkların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, ailelerin ve çocukların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için çözüm önerileri sunulmasını talep etti.