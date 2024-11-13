Tesla, 2.431 Cybertruck Araçlarını Geri Çağırdı

Tesla'dan Geri Çağırma Alma!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2.431 Cybertruck aracını geri çağırma kararı aldı. Bu geri çağırma, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Hangi Araçları Kapsıyor?

Geri çağırma, 6 Kasım 2023 ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen belirli Cybertruck modellerini kapsamakta. NHTSA'nın ifadelerine göre, 2.431 aracın geri çağrılma sebebi, invertöründeki arıza olarak kaydedildi.

Cyalba Verdiği Önlemler

Bu geri çağırma, Tesla'nın Cybertruck aracını bu yıl altıncı kez geri çağırması anlamına gelmektedir. Önceki geri çağırmalardan biri de, Ekim ayında geri görüş kamerasındaki problem nedeniyle 27 binden fazla Cybertruck aracının geri çağrılmasıydı.

Tesla, bu durumları çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçerek, kullanıcılarının güvenliğini önceliklendirdiğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.