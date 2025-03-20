Tesla, 46 Bin Cybertruck Araçlarını Geri Çağırıyor

Tesla'dan Geri Çağırma Açıklaması

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dış panelindeki bir sorun sebebiyle toplam 46 bin 96 Cybertruck aracını geri çağırma kararı aldı. Olay, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) gelen açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Risk Altındaki Cybertruck Modelleri

NHTSA'nın yaptığı açıklamada, geri çağrılan araçların 2024-2025 model Cybertruck'ları kapsadığı belirtildi. Sorunun kaynağı olarak, aracın paslanmaz çelikten yapılmış dış kaplama panelinin ayrılarak kopma riski gösterildi.

Güvenlik Uyarısı

İdare, kopan panelin yolda tehlike oluşturabileceği ve bu durumun kazalara sebep olabileceğini vurguladı. Tesla, araç sahiplerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak güvenlik önlemlerini almak adına çalışmalara başladı.