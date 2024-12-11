Tesla Hisseleri Rekor Kırdı: Değer Kazancı Yüzde 66'yı Aştı

Tesla Hisseleri Tüm Zamanların Zirvesine Ulaştı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hisseleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirketin hisseleri, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından %66'dan fazla değer kazandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Hisse Fiyatları Yükseldi

Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Tesla'nın hisse fiyatı, %4'ün üzerinde bir artış göstererek 419,8 dolara yükseldi. Böylece şirket, 3 Kasım 2021'de kaydettiği 414,5 dolarlık zirvenin üzerine çıkmayı başardı.

Piyasa Değeri ve Elon Musk

Tesla'nın hisselerindeki bu yükseliş, şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon dolara ulaşmasına yol açtı. Ayrıca dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.

Trump'ın Seçim Zaferinin Etkileri

Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesi sonrasında belirgin bir yükseliş göstermiştir. Trump'ın kazanmasının ardından Tesla hisseleri %66'dan fazla değer kazandı. Ayrıca, Trump'ın Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy ile birlikte Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması, hisselerin olumlu yönde etkilenmesine sebep oldu.