Tesla'nın Avrupa'daki Satışlarında Büyük Düşüş

Tesla'nın Avrupa Satışları Sert Fren Yaptı

Tesla marka araçların Avrupa'daki satışları, yılın ocak ayında önemli bir düşüş kaydetti. İspanya'da %75, Fransa'da %63, Almanya'da ise %59,5 oranında gerileyen satışlar, şirketin sahibi Elon Musk'ın yerel siyasete karışmasıyla ilgili süregelen tepkilere bağlı olarak değerlendiriliyor.

Tüketicilerin Tepkisi Etkili Oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Tesla'nın piyasa değeri 1,2 trilyon dolara ulaşmış olsa da, Avrupa'daki satışları son dönemde belirgin bir azalma gösterdi. Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama törenindeki tartışmalı davranışları ve aşırı sağcı siyasetçilerle olan ilişkisi, Avrupalı tüketicilerin markaya olan güvenini sarstı.

Ülkelerdeki Düşüşler

Özellikle Almanya, Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olması nedeniyle, Tesla'nın satışlarında kayda değer bir azalma yaşandı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %59,5 oranında düşen satış rakamları 1277 adede geriledi.

Fransa'da da Tesla satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %63 azken, 1141'e düştü. İtalya, İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer düşüşler yaşandı. Örneğin, İspanya'da satışlar %75 azalarak 269'a, İtalya'da ise %13,4 azalarak 265'e geriledi.

İngiltere'de satışlar %7'lik bir azalma göstererek 1458 oldu. Bunun yanı sıra, İsveç ve Norveç'te %44 ve %38 oranında düşüşler kaydedildi. Hollanda satışları %42,5, Belçika ise %44,8 oranında azalış gösterdi. Ayrıca, Danimarka %40,9, Portekiz %31 oranında geriledi.

Tüm bu veriler, Tesla'nın Avrupa'daki pazar konumunun zayıfladığını ve bu durumun şirketin genel stratejisinde ne gibi değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor.