DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

Tesla'nın Avrupa'daki Satışlarında Büyük Düşüş

Tesla'nın Avrupa'daki satışları, Elon Musk'ın siyaset müdahalelerine karşı tüketici tepkisiyle sert bir düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:56
Tesla'nın Avrupa'daki Satışlarında Büyük Düşüş

Tesla'nın Avrupa Satışları Sert Fren Yaptı

Tesla marka araçların Avrupa'daki satışları, yılın ocak ayında önemli bir düşüş kaydetti. İspanya'da %75, Fransa'da %63, Almanya'da ise %59,5 oranında gerileyen satışlar, şirketin sahibi Elon Musk'ın yerel siyasete karışmasıyla ilgili süregelen tepkilere bağlı olarak değerlendiriliyor.

Tüketicilerin Tepkisi Etkili Oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Tesla'nın piyasa değeri 1,2 trilyon dolara ulaşmış olsa da, Avrupa'daki satışları son dönemde belirgin bir azalma gösterdi. Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama törenindeki tartışmalı davranışları ve aşırı sağcı siyasetçilerle olan ilişkisi, Avrupalı tüketicilerin markaya olan güvenini sarstı.

Ülkelerdeki Düşüşler

Özellikle Almanya, Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olması nedeniyle, Tesla'nın satışlarında kayda değer bir azalma yaşandı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %59,5 oranında düşen satış rakamları 1277 adede geriledi.

Fransa'da da Tesla satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %63 azken, 1141'e düştü. İtalya, İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer düşüşler yaşandı. Örneğin, İspanya'da satışlar %75 azalarak 269'a, İtalya'da ise %13,4 azalarak 265'e geriledi.

İngiltere'de satışlar %7'lik bir azalma göstererek 1458 oldu. Bunun yanı sıra, İsveç ve Norveç'te %44 ve %38 oranında düşüşler kaydedildi. Hollanda satışları %42,5, Belçika ise %44,8 oranında azalış gösterdi. Ayrıca, Danimarka %40,9, Portekiz %31 oranında geriledi.

Tüm bu veriler, Tesla'nın Avrupa'daki pazar konumunun zayıfladığını ve bu durumun şirketin genel stratejisinde ne gibi değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 11. PENTEX Fuarı 11 Şubat'ta Başlıyor
2
TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu
3
Çanakkale'de Gübre Bayileri ve Üretim Tesislerine Denetim
4
ABD Tarım Dışı İstihdamı Ocakta 143 Bin Kişi Artarken, İşsizlik Oranı Düşüyor
5
TCMB Günlük Döviz Kurları - 15:30
6
Hidroelektrik Santrallerinin Depolama Kapasitesi Artıyor
7
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!