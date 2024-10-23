Tesla'nın Üçüncü Çeyrek Geliri ve Karı Artış Gösterdi

Tesla'nın Üçüncü Çeyrek Başarısı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2023 yılının üçüncü çeyrek mali raporunu açıkladı. Şirketin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 25,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 23,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net Kar ve Hisse Başına Kar

Tesla'nın net karı da 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %17 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl bu rakam 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, hisse başına kar geçen yıl 53 sent iken bu yıl 62 sente çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Üretim ve Teslimat Rakamları

Şirket, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 469 bin 796 otomobil üretirken, 462 bin 890 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Yıllık bazda üretim %9, teslimat ise %6 oranında artış kaydetti.

Gelecek Beklentileri

Tesla'nın yapılan açıklamalarında, devam eden makroekonomik zorluklara rağmen, rakiplerin elektrikli araç yatırımlarını azaltmasına rağmen, şirketin otomobil ve enerji ürün yelpazesini genişletmeye ve maliyetleri düşürmeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca, 2024 yılı için araç teslimatlarında hafif bir büyüme beklenildiği ifade edildi.