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THY'den Yeni Güney Avrupa Uçuş Kampanyası

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'ya 129 dolardan başlayan avantajlı bilet fiyatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:09
THY'den Yeni Güney Avrupa Uçuş Kampanyası

THY'den Güney Avrupa'ya Özel Kampanya

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa ülkelerine yönelik cazip bir bilet kampanyası başlattı. Gidiş-dönüş uçuşları, 129 dolardan başlayan fiyatlarla seyahatseverlere sunuluyor.

Kampanya Detayları

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kampanya kapsamında, vize veya pasaport gerekmeyen Güney Avrupa şehirlerine de avantajlı seyahat imkanları sağlanıyor. Ancak, biletlerin sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 17-27 Eylül tarihleri arasında bilet satın alıp 5 Kasım 2024 ile 26 Mart 2025 arasında seyahat etmeleri gerekiyor. Fiyatlar şu şekilde:

  • Üsküp ve Priştine: 129 dolar
  • Saraybosna: 149 dolar
  • Zagreb, Dubrovnik ve Ljubljana: 169 dolar
  • Belgrad ve Podgorica: 179 dolar
  • Atina: 139 dolar
  • Malta, Napoli ve Torino: 179 dolar
  • Roma ve Milano: 189 dolar
  • Paris: 209 dolar
  • Madrid: 219 dolar

Vizesiz Seyahat İmkanı

THY yolcuları, Belgrad, Podgorica, Tivat, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz olarak seyahat edebilecek. Bu, özellikle seyahat planlarını kolaylaştırmak isteyenler için büyük bir avantaj.

Bilet Satışı ve Bilgi

Yolcular, kampanya hakkında daha fazla bilgiye THY'nin resmi internet sitesinden ve çağrı merkezi olan "444 0 849" numarasından ulaşabilir. Unutmayın, bilet fiyatları acentelerde ve ofislerde değişiklik gösterebilir.

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