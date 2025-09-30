THY, Temeşvar ve Erivan'a Yeni Tarifeli Sefer Başlattı

Türk Hava Yolları, Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Erivan'a tarifeli sefer başlatma kararı aldığını KAP'ta duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:18
Türk Hava Yolları (THY), Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılacağını duyurdu.

KAP'ta yayımlanan açıklama

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

THY'nin yönetim kurulu kararı, belirtilen imkan ve pazar koşullarına bağlı olarak uygulanacak.

