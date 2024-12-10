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THY Yolcu Sayısı 78,7 Milyona Ulaştı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 78,7 milyona yükseldi, dıştan dışa transfer yolcularında ise %5,9 artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:03
THY Yolcu Sayısı 78,7 Milyona Ulaştı

THY Yolcu Sayısı Yüzde 1,9 Arttı

Türk Hava Yolları (THY), ocak-kasım 2023 döneminde toplam yolcu sayısının 78,7 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %1,9'luk bir artış gösterdi. Şirket, Kasım 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Dıştan Dışa Transfer Yolcularında Artış

Ocak-kasım 2023'te toplam yolcu sayısı 77,3 milyon iken, 2024'ün aynı döneminde %1,9 artışla 78,7 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yıl 27,2 milyon iken, bu yıl %5,9 artışla 28,8 milyon oldu.

Yolcu Doluluk Oranı ve Koltuk Kilometre Rakamları

Ocak-kasım 2023 döneminde yolcu doluluk oranı %82,3 olarak kaydedilirken, bu oran 0,5 puan azaldı. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,9, yurt içi doluluk oranı ise %86,5 seviyesinde belirlendi.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK) ise 215,1 milyar iken, bu yılın aynı döneminde %8,2 artarak 232,8 milyar oldu.

Kargo ve Posta Taşımacılığındaki Artış

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise taşınan kargo ve posta hacminin, geçen yıl 1,5 milyon ton iken, bu yıl %22,1 artışla 1,8 milyon tona ulaşması. Kasım 2023 itibarıyla THY'nin filosunda 489 uçak bulunuyor.

Kasım 2023'te Yolcu Sayısında Yükseliş

Kasım 2023 döneminde toplam yolcu sayısı geçen yıl 6 milyon iken, bu yıl %8,3 artarak 6,5 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı %4,3 artışla 2,3 milyona yükseldi.

Doluluk Oranı ve Koltuk Kilometre

Kasım ayındaki yolcu doluluk oranı ise %81,9 olarak kaydedildi ve bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık bir artış gösterdi. Yurt dışı doluluk oranı %81,7, yurt içi doluluk ise %83,5 oldu.

Kasım 2023'te toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK) 18,2 milyar iken, bu yılın aynı ayında %10,7 artarak 20,2 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta miktarı, geçen yılın kasımında 154,1 bin ton iken, bu yıl %7,9 artış göstererek 166,2 bin ton olarak kaydedildi.

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