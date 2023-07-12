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THY Yolcuları İçin Yurt İçi Konaklama İmkanı

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THY Yolcuları İçin Yurt İçi Konaklama İmkanı
THY, yolcularına yurt içi konaklama imkanı sunacak işbirliği ile 7 bini aşkın otel seçeneğine erişim sağlıyor. Yolcular, konaklamalarından mil kazanırken, rezervasyonlara ödenen her 1 avro için 2 mil sahibi olacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, misafirlerin daha fazla noktaya, daha kolay seyahat edebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise THY ile yapılan işbirliğinin Jolly markasının güvenilirliğini ve gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

THY Basın Müşavirliği Açıklaması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havacılık sektörüne farklı bakış açısı sunacak işbirliği ile yolcular, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek.

THY yolcuları aynı zamanda konaklamalarından mil kazanırken şirketin "Miles&Smiles" yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 avro için 2 mil sahibi olacak. Kazanılan miller, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin mil bakiyelerine yansıtılacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Görüşleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kıtaları aşan başarılarına yaptıkları işbirliği anlaşmalarıyla katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Misafirlerin seyahat deneyimini daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için gayretle çalıştıklarını kaydeden Ekşi, "Hizmetlerimizi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu işbirliğiyle misafirlerimizin daha fazla noktaya, daha kolay seyahat edebilmelerine imkan sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar'ın Görüşleri

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise 36 yıldır Türkiye’nin yerli ve milli bir markası olarak büyüyüp gelişirken, güçlü işbirliklerine de imza attıklarını belirtti.

Vardar, bu kapsamda Türkiye'nin gururu ve en değerli markası THY ile işbirliğine imza atmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını aktararak, "Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlarla, global markalara verebileceğimiz hizmet ve kalite derecemizi yükseltirken THY ile yaptığımız iş ortaklığıyla da bunu taçlandırmış olduk. Bu işbirliğini Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rezervasyon Bilgileri

THY yolcuları internet sitesinde yer alan "Ek hizmetler-otel rezervasyonu" sekmesinden veya "https://turkishairlines.jollytur.com/" internet adresinden erişime sunulan otel seçeneklerinden rezervasyon yapabilecek.

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