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ThyssenKrupp, 2030'a Kadar Çelik Biriminde 5 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

ThyssenKrupp, çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Yeni stratejiyle üretim kapasitesi de azaltılacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:48
ThyssenKrupp, 2030'a Kadar Çelik Biriminde 5 Bin Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

ThyssenKrupp'tan Keskin Bir Karar

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, çelik biriminde 2030’a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirketin çelik birimi olan ThyssenKrupp Steel Europe tarafından yapılan resmi açıklamada, Avrupa çelik pazarında yaşanan değişimlerin yanı sıra çelik endüstrisinin karşılaştığı zorluklara yönelik yeni bir strateji belirlendiği ifade edildi.

Yeni Strateji ve Üretim Kapasitesi

Açıklamada, şirket genelinde gerçekleştirilecek yapılanmalar sonucunda 2030 yılına kadar yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Bununla birlikte, yeni stratejinin üretim kapasitesini, 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşüreceği belirtildi.

Endüstrinin Zorlukları

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji maliyetleri ve yavaşlayan küresel ekonomi gibi baskılar altında zor günler geçiriyor. ThyssenKrupp Steel Europe, toplamda 27 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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