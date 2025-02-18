Ticaret Bakan Yardımcısı Polatlı'da Esnaf Kredilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Polatlı'da Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Açılışında Konuştu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Polatlı'da gerçekleşen Duatepe Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi açılışına katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Gürcan, esnafın mücbir sebep olmadan aldığı kredileri geri ödemekte gösterdiği başarıyı öne çıkardı.

Kredilerin Geri Dönüş Oranı Yüzde 99,2

Gürcan, esnaf kredilerinin geri dönüş oranının %99,2 olduğunu belirterek, "Eğer ki bir hastalık yahut mücbir bir sebep yoksa, esnafımız almış olduğu kredinin tamamına yakınını geri ödüyor. Bu noktada esnafımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışta ayrıca, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker de yer aldı. Başkanlığını üstlenen kooperatifin sürekli olarak esnafa hibe kredileriyle destek sağladığını ifade eden Gürcan, "Her zaman esnafımızın yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." şeklinde konuştu.