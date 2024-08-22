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Ticaret Bakanı Bolat, ATSO'yu Ziyaret Etti

Büyükşehirde ticaretin geleceği konusunda istişare yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:44
Ticaret Bakanı Bolat, ATSO'yu Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ATSO Yönetim Kurulu'nu Ağırladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bu değerli görüşme, ticaretin gelişimi ve Antalya'nın ekonomik hedefleri üzerine önemli bir platform oluşturdu.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Bakan Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen kabule dair paylaşımlarda bulunarak, Ticaret Bakanlığı'nın yüksek katma değerli üretim ve rekabetçi firmaların desteklenmesi konusundaki kararlılığını vurguladı. Bolat, şunları dile getirdi:

"Antalya'mız, turizmin yanı sıra ticaretin ve hizmetlerin merkezi olarak kendini göstermektedir. ATSO'nun değerli temsilcileriyle bir araya gelerek Antalya'nın beklentilerini ve önerilerini değerlendirmekten büyük mutluluk duydum."

Antalya'nın Ekonomik Potansiyeli

Bakan Bolat’ın ifade ettiği gibi, Antalya'nın ekonomik alanlarda sunduğu fırsatların değerlendirilmesi ve tüm sektörlerin güçlenmesi için birlikte çalışmak büyük önem taşıyor. Bu tür buluşmalar, bölgenin ticari faaliyetlerini daha da ileriye taşıma hedefi açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

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