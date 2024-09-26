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Ticaret Bakanı Bolat, Berlin'de Türkiye-Almanya Ticaret Toplantısına Katılıyor

Ömer Bolat, Almanya'da ETOK/JETCO toplantısında işbirliği ve ticaret ilişkilerini güçlendirecek adımlar atacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:28
Ticaret Bakanı Bolat, Berlin'de Türkiye-Almanya Ticaret Toplantısına Katılıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'daki ETOK/JETCO Toplantısına Katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

Resmi Ziyaret ve Toplantıda İşbirliği

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolat'ın Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile birlikte toplantıya başkanlık edeceği belirtildi. Ziyaret sırasında Türk ve Alman iş dünyasının temsilcileri ile yapılan çalışma gruplarının sonuçlarını değerlendirecek olan Bolat, toplantının protokolünü de imzalayacak.

Türk İş Dünyası İçin Yeni Projeler

Bolat, ayrıca "Partnering with Germany" niyet beyanına da imza atarak Türk iş dünyasının kapasitesini artırmayı hedefleyen işbirliği programını hayata geçirecek.

Karşılıklı Yatırımların Artırılması Hedefleniyor

Geçen yıl Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığı kaydediliyor. Bu ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Almanya'nın önemli ticaret ortaklarından biri olarak, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, sanayi, turizm, üçüncü ülkelerde projeler, Avrupa Birliği (AB), yeşil dönüşüm, dijital ekonomi ve enerji konularında işbirliklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

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