Ticaret Bakanı Bolat, Boğaziçi Zirvesi'nde Ekonomik Büyümeyi Vurguladı

Ticaret Bakanı Bolat, Boğaziçi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisinde kaydedilen gelişmelere değindi. Bolat, "Türkiye olarak toplam 270 milyar dolar yatırımla 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlar içindeki payımızı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, artık küresel şirketlerin yöneldiği bir merkez haline geldi," dedi.

Yüksek Büyüme Performansı

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında %3,8 büyüyerek başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca, 1990 ile 2023 yılları arasında gayri safi yurt içi hasılasının 9 kat arttığını ifade etti.

İhracattaki Artış

Bolat, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının bu yılın ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekerek, "2002 yılında Türkiye'den ihraç edilen malların değeri 36,1 milyar dolar iken, 2023 yılında bu rakam 255,6 milyar dolara çıkarak 7 kat artış göstermiştir. Hizmet ihracatımızda da benzer bir artış yaşandı," dedi.

Küresel E-Ticaretin Yükselişi

Küresel e-ticaretin uluslararası işbirliğini artıran bir faktör olduğunu belirten Bolat, 2019'dan bu yana %75 oranında büyüdüğünü ve 2023 yılına kadar 5,8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını vurguladı.

ABD ile Ticaret Hacmi Hedefi

Ayrıca, Bakan Bolat, Türkiye ve ABD arasındaki dış ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 35 milyar dolara yükseldiğinin altını çizerek, dikkat çeken hedefler arasında yürütmekte oldukları ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Körfez İşbirliği ve Türk Devletleri Teşkilatı

Körfez İşbirliği Konseyi ile ikili ticaret hacminin önemli ölçüde arttığına değinen Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da gelecek için umut vadeden bir yapı olduğunu ifade etti. Bu teşkilatın üye ve gözlemci ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının 2 trilyon doları, nüfusunun ise 180 milyonu aştığı bilgisini paylaştı.