Ticaret Bakanı Bolat, Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda Türkiye'nin yıllık ihracatının 109,1 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Açıklama Trabzon’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri

Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin son bir yılda ithalatının %4,2 azalmasına rağmen Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu seyrettiğini vurguladı. Bu bağlamda, Türk ihracatçılarının Avrupa pazarlarında daha etkin hale geldiğini belirtti.

Bolat, Türkiye'nin ihracatında en büyük paya sahip olan ülkeleri Almanya, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak olarak sıraladı.

Hizmetler Ticaretinde Büyüme

Bakan, 2023 yılında Türkiye'nin 89 milyar dolar hizmetler ihracatı gerçekleştirdiğini ve 2024’te bu rakamın 113,7 milyar dolara çıkacağını belirtti. Hedeflerinin 115,6 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İhracat Finansmanı ve Destek Mekanizmaları

Ticaret Bakanı, 2025 yılı xaral yayınladıkları ihracat eylem planında yeni destek mekanizmaları, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi konularına vurgu yaptı. Türk Eximbank sermayesinin 4 katına çıkarıldığını ve 56 milyar Türk lirası seviyesine ulaştığını dile getirdi.

E-Ticaret Hedefleri

Bakan Bolat, e-ticaret alanında ilerleme kaydettiklerini ve 2030 yılına kadar e-ticaretin toplam ihracattaki payını %10'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Trabzon'daki İhracat Başarıları

Bolat, Trabzon'un bu yıl %30,4'lük bir ihracat artışı sağladığını, kente 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, Trabzon'un dış ticaret fazlası ve cari işlemler fazlası veren bir şehir olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı ve hükümetin ihracatı artırmak ve cari işlemler açığını azaltmak için gece gündüz çalışacağını açıklayan Bolat, 2024 yılı hedefinin 390 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.