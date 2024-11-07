Ticaret Bakanı Bolat: Dış Ticarette İyileşmeler ve Gelecek Beklentileri

Ticaret Bakanı Bolat'ın Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Programı'nda yaptığı konuşmada, dış ticaretin durumu ve geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ABD Seçimlerinden Beklentiler

Bolat, Donald Trump'ın tekrar başkan seçilmesi durumunda, dış ticarette gümrük vergilerinin azaltılmasını beklediklerini belirtti:

"Göreve başlarken 'ihtiyatlı bir iyimserlik olabilir' diyelim. (ABD ile) Dış ticaretimizde başta çelik ve tekstil ürünlerinde gümrük vergilerinin azaltılması beklentimiz var."

İthalatta Azalma ve İhracat Artışı

Yılın başından itibaren ithalatta herhangi bir artış gözlemlenmediğini vurgulayan Bolat, 367 milyar dolar olan 2022 ihracatının, son 12 ayda 340 milyar dolara düştüğünü ifade etti. Ayrıca, yerli üretimin teşvik edilmesi sonucunda işsizlik oranında ciddi bir azalma kaydedildiğini vurguladı.

Merkez Bankası ve Ekonomik Gelişmeler

Bolat, Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması ve cari işlemler açığındaki azalmayı da değerlendirdi. Ekonomideki olumlu gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

İstihdamın artması

İhracatta artış, ithalatta azalma

Döviz rezervlerinde yükseliş

Kredi risk primindeki düşüş

İhracat Destekleri ve Gelecek Vizyonu

2023 yılı için Ticaret Bakanlığı'nın 38 milyar lira olan bütçesinin büyük bir kısmının ihracat desteklerine ayrıldığını belirten Bolat, hedeflerinin 2030 yılına kadar ihracatçı sayısını 140 binden 160 bine çıkarmak olduğunu açıkladı.

İsrail ile İlişkiler ve Ticaretin Durumu

Bolat, Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaretin 2023'te 9.5 milyar dolar olduğunu aktararak, Mayıs 2023 itibarıyla ihracat ve ithalatın sıfırlandığını kaydetti.

Fahiş Fiyat Denetimleri

Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını ve bu yılın ilk 10 ayında 430 bin denetleme gerçekleştirildiğini duyurdu. 210 bin işletmeye, çeşitli cezalar kesildiğini belirtti.

Özetle, Bolat'ın açıklamaları, Türkiye'nin dış ticaretinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve bu yöndeki politikaların sürdürüleceğini göstermektedir. Ekonomi ve ticaret alanındaki destekler sayesinde hem iç hem de dış ticaretin artması hedefleniyor.