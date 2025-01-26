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Ticaret Bakanı Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü Kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerin ekonomi ve uluslararası ticaretteki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:01
Ticaret Bakanı Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü Kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü Kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerin, küresel ticaretin düzenli, güvenli ve etkin şekilde işlemesini sağlayan hayati bir köprü olduğuna dikkat çekerek, "Gümrükler, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve uluslararası alanda güçlenmesinde kritik role sahiptir." açıklamasında bulundu.

Bolat, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla Dünya Gümrük Günü’nü kutladı. Gümrüklerin yalnızca sınırların ötesinde bir geçiş noktası değil, aynı zamanda ticaretin işleyişinde kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.

Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımıza bağlı gümrüklerimiz, gelişen teknolojilere uyum sağlayarak şeffaf, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet etmeye, ticaretin sürdürülebilirliğini ve sınır güvenliğini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlamlı günde, emeğiyle ülkemizi ileriye taşıyan tüm gümrük personelimize teşekkür ediyor, Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum."

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