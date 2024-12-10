Ticaret Bakanı Bolat, Ekim Ayı Ekonomik Göstergelerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomi Verilerini Paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda ilave 1 milyon 31 bin yeni istihdamın sağlanmasının, uygulanan politikaların olumlu sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Bolat, "Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı politika ve programımız kapsamında giderek sağlamlaşan makroekonomik göstergeler, düşmeye devam eden risk primimiz ve enflasyonla mücadelede sürdürdüğümüz kararlı mücadele sayesinde ekonomide ortaya çıkan güven ortamı güçlenerek devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İstatistikler ve Olumlu Gelişmeler

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin iş gücü verileri ve ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri değerlendirdi. Hükümet olarak uyguladıkları ekonomi programının, üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında sonuç vermeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ifade etti.

Bakan ayrıca, ihracatın 2024 Kasım ayında 261,4 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 1,9 puanlık katkıda bulunduğunu söyledi.

İstihdam ve İşsizlik Verileri

Bolat, son bir yılda sağlanan yeni istihdamın yanı sıra, 2024 yılı Ekim ayında işsizlik oranının yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini kaydederek, "22 yılda toplam istihdam sayımız 21 milyon 354 bin kişiden 32 milyon 970 bin kişiye yükseldi." dedi. Ayrıca, Bakan Bolat, programlarını kararlılıkla uygulamaya ve fiyat istikrarını sağlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.