Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomik Gelişmeleri Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat'ın Ekonomik Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi programlarının sonuçlarının olumlu olduğunu belirten Bolat, makroekonomik göstergelerdeki gelişmelerin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da onaylandığını ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin uyguladığı ekonomi programı ile birçok makroekonomik göstergede sağlanan iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.

Parasal ve döviz piyasalarında elde edilen istikrarın yanı sıra ekonomik büyüme, istihdam artışı ve dış ticaretteki düzelmelerin önemli olduğunu ifade eden Bolat, şu şekilde devam etti:

"Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı not artırımları ve CDS primlerindeki azalma gibi birçok olumlu gelişme kaydedilmiştir. Ayrıca, yıllık enflasyonda son beş aydır hızlı bir gerileme görülmektedir."

TÜFE'de Önemli Düşüş

Bakan Bolat, 2023 yılının Mayıs ayında %75,5 ile zirveye ulaşan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında %48,58'e düştüğünü belirtti. Bu, son 15 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Bolat, TÜFE'nin aylık %2,88 ve yıllık %48,58 artış gösterdiğine dikkat çekerken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ise aylık %1,29, yıllık %32,24 yükseldiğini açıkladı.

Dış Ticaret ve İstihdamda İyileşme

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı dış ticaret politikaları sayesinde azalan dış ticaret açığı ve iyileşen cari işlemler dengesinin ekonomik büyüme ile istihdam artışına katkı sağladığını belirtti.

Bakan, yoğun piyasa denetimleri ve sektörel düzenlemelerin dezenflasyon sürecine destek verdiğini de sözlerine ekledi. Bolat, programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm bakanlar, ilgili kuruluşlar ve halkına teşekkür etti.