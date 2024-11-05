DOLAR
34,31 0,05%
EURO
37,43 -0,12%
ALTIN
3.026,93 -0,17%
BITCOIN
2.353.370,6 -1,72%

Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomik Gelişmeleri Açıkladı

Bakan Bolat, ekonomi programının olumlu sonuçlarını ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:13
Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomik Gelişmeleri Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat'ın Ekonomik Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi programlarının sonuçlarının olumlu olduğunu belirten Bolat, makroekonomik göstergelerdeki gelişmelerin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da onaylandığını ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin uyguladığı ekonomi programı ile birçok makroekonomik göstergede sağlanan iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.

Parasal ve döviz piyasalarında elde edilen istikrarın yanı sıra ekonomik büyüme, istihdam artışı ve dış ticaretteki düzelmelerin önemli olduğunu ifade eden Bolat, şu şekilde devam etti:

"Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı not artırımları ve CDS primlerindeki azalma gibi birçok olumlu gelişme kaydedilmiştir. Ayrıca, yıllık enflasyonda son beş aydır hızlı bir gerileme görülmektedir."

TÜFE'de Önemli Düşüş

Bakan Bolat, 2023 yılının Mayıs ayında %75,5 ile zirveye ulaşan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında %48,58'e düştüğünü belirtti. Bu, son 15 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Bolat, TÜFE'nin aylık %2,88 ve yıllık %48,58 artış gösterdiğine dikkat çekerken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ise aylık %1,29, yıllık %32,24 yükseldiğini açıkladı.

Dış Ticaret ve İstihdamda İyileşme

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı dış ticaret politikaları sayesinde azalan dış ticaret açığı ve iyileşen cari işlemler dengesinin ekonomik büyüme ile istihdam artışına katkı sağladığını belirtti.

Bakan, yoğun piyasa denetimleri ve sektörel düzenlemelerin dezenflasyon sürecine destek verdiğini de sözlerine ekledi. Bolat, programa katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm bakanlar, ilgili kuruluşlar ve halkına teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükselişle Başlangıç
2
İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
3
Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı
4
İstanbul AirShow 2024'te Türk Hava Yolları'nın Vizyonu
5
Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı
6
Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor