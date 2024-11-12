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Ticaret Bakanı Bolat Eylül Ayı Cari İşlemler Hesabını Değerlendirdi: 3 Milyar Dolar Fazla

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylülde cari işlemler hesabının 3 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:13
Ticaret Bakanı Bolat Eylül Ayı Cari İşlemler Hesabını Değerlendirdi: 3 Milyar Dolar Fazla

Ticaret Bakanı Bolat, Eylül Ayı Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayında cari işlemler hesabının 3 milyar dolar fazla verdiğini belirtti. Bolat, bu durumu değerlendirirken, “Böylece cari işlemler hesabı son dört aydır aylık bazda fazla vermiştir. Temmuz-Ekim 2021 döneminden sonra ilk defa art arda dört ay fazla verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Makroekonomik İstikrar ve Dengeli Büyüme

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün, dengeli bir büyüme yapısını desteklediğine dikkat çekti. Bolat, “Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor.” dedi.

Yılın İlk 9 Ayındaki Düşüş

Eylül ayında cari işlemler açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %85,4 oranında azalarak 5,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının Eylül 2024'te 9,7 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 7,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Dış Ticaret Dengesindeki Olumlu Gelişmeler

Yıllıklandırılmış ihracat verilerine de değinen Bolat, yıllık bazda %3,4'lük artışla 261,5 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış ithalatın ise %7,3'lük azalışla 340 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığının %31,1 azalarak 78,5 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise %76,9 olduğunu kaydetti.

Bolat, dış ticaret açığındaki düşüşün yanı sıra hizmet ihracatındaki artışın da önemli rol oynadığını ifade etti. Hizmet gelirlerinin eylülde yıllıklandırılmış bazda 112 milyar dolar ile rekor kırdığını, seyahat gelirlerinin ise 53,6 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Gelecek İçin Beklentiler

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerle birlikte cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini söyledi. Cari işlemler hesabının ekim ayında da fazla vermesi bekleniyor. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini vurgulayan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı artırmak hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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