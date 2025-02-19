Ticaret Bakanı Bolat, Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen'i Ağırladı

Bakan Bolat, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye-Finlandiya ticari ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:02
Ticaret Bakanı Bolat, Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen'i Ağırladı

Ticaret Bakanı Bolat, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen ile Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ticari İlişkilerin Geleceği Konuşuldu

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından da duyurduğu bu görüşmenin kapsamına dair detaylar paylaştı. Görüşme sırasında, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticari ilişkilerin seyri üzerine istişarelerde bulunduklarını ve Helsinki'de düzenlenecek Türkiye-Finlandiya JETCO Toplantısı kapsamında iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

İşbirliği Vurgusu

Bakan Bolat, NATO müttefiki Finlandiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi konusunda kararlı olduklarının altını çizerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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