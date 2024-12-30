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Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerde Yakalama Değeri Yüzde 139 Arttı

Ticaret Bakanı Bolat, gümrüklerde yakalama değerinin 2024'te yıllık yüzde 139 artışla 55 milyar lira seviyesine ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:43
Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerde Yakalama Değeri Yüzde 139 Arttı

Ticaret Bakanı Bolat Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat, gümrüklerdeki yakalama değerinin 2024 yılı itibarıyla yıllık yüzde 139 artış göstererek 55 milyar 178 milyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

Gümrüklerdeki Artış Trendleri

Bakan Bolat, bu artışın ticaretin denetimi ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gümrüklerde yakalanan ürünlerin değeri ve sayılarındaki artış, yetkililerin firmalarla olan işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendirildi.

Ayrıca, bu durumun ekonomik büyüme ve ticaretin gelişimi açısından olumlu yönde etki edeceği ifade edildi. Bolat, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

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