Ticaret Bakanı Bolat: "Halkın çocukları 22 yıldır ülkeyi başarıyla yönetiyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD YİK Başkanı’nın açıklamalarını değerlendirerek Türkiye'nin 22 yıl boyunca başarılı bir yönetimle ilerlediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:25
Ticaret Bakanı Bolat: "Halkın çocukları 22 yıldır ülkeyi başarıyla yönetiyor"

Ticaret Bakanı Bolat'ın Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Halkın çocukları ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar" dedi. Bu açıklama, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın beyanlarının ardından geldi. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin uluslararası pretijeninin arttığını vurguladı.

Eski Türkiye Özlemi

Bakan Bolat, "Artık dışarıdan, içeriden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak geride kaldı. Eski Türkiye yok; kimse devletin kaynaklarıyla parmak sallayarak siyasete yön veremez," ifadelerini kullandı. Bolat, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sorunlara atıfta bulunarak, bugünün koşullarında böyle bir düşüncenin yersiz olduğunu belirtti.

Ekonomik Başarılara Dikkat

22 yılda Türkiye'nin ekonomisinin 5,5 kat, ihracatının ise 7,5 kat büyüdüğünü ifade eden Bolat, cari işlemler açığının 10 milyar doların altına düştüğünü kaydetti. Ayrıca enflasyon ve işsizlik oranlarının da azaldığını dile getirdi.

İhracat Hedefleri

Bolat, 2024 yılında 262 milyar dolar mal ihracatı rekoru kırıldığını belirterek, 2028 yılında 375,4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, 2023 itibarıyla Türkiye'nin yıllık ihracatının 263 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Uluslararası İş Birliği

Endonezya, Malezya ve Pakistan'a düzenledikleri geziden bahseden Bolat, bu ülkelerle olan iş birliğini artırmanın önemini de vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmaya yönelik 77 eylem planı oluşturduklarını belirtti.

Kooperatifçilik Çalışmaları

Esnaf ve sanatkârlara destek vermek amacıyla yeni strateji ve eylem planlarını hazırladıklarını dile getiren Bolat, ayrıca kooperatifçilik alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

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