Ticaret Bakanı Bolat: İhracat Nisan ayında 19.2 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayındaki ihracat verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bolat, 2023’ün Nisan ayına göre, ihracatta yüzde 0.13’lük bir artış olduğunu kaydetti. Böylece Nisan ayında ihracat, 19 milyar 271 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bolat, ihracattaki artış hızının düşmesi ile ilgili olarak, Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilini neden gösterdi.

Bakan Bolat, ithalatın ise yıllık bazda yüzde 4.2 oranında arttığını ve 29 milyar 171 milyon dolara yükselmiş olduğunu ifade etti. İthalatın artmasının nedeni ile ilgili ise küresel fiyatlardaki artışla birlikte enerji ve değerli metal ithalatının yükselişine dikkat çekildi.

Verilen rakamlara göre Nisan ayında dış ticaret açığı, bir önceki yıla göre yüzde 13.3 oranında arttı ve 9.9 milyar dolar olarak açıklandı.