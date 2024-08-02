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Ticaret Bakanı Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Yanıt Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:49
Ticaret Bakanı Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Yanıt Verdi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Sert Tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamalara karşı oldukça sert bir tepki verdi. Bolat, İsrail hükümetinin bu tür söylemlerle yalnızca kendi vahşetini gizlemeye çalıştığını ifade etti.

Gerçekler Elde Edilecek

Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir," dedi.

Bakan Bolat, ayrıca, uluslararası kamuoyunun vicdanında işlenmiş insanlık suçları ile anılmaya devam edenleri ve özellikle masumların kanının üzerine yükselen bir hükümeti eleştirerek, "Bunca zamandır masumları acımasızca katleden bir hükümetin bakanının açıklamaları yok hükmündedir," şeklinde konuştu.

Filistinli Kardeşlere Destek Mesajı

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatlerinin insanlık onurunun ve adaletin sembolü olacağını da vurgulayarak, "İşgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve dirençlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir," ifadelerini kullandı.

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