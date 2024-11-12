Ticaret Bakanı Bolat: 'İsrail ile Ticaretimizi Durdurduk'

Ticaret Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı bütçesi ile ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Bolat, sunumunda Filistin ile ticaret ve İsrail'e uygulanan ambargo konularına değindi. Bakan Bolat, 2 Mayıs 2023'ten itibaren gümrüklerde hiçbir beyanname tescil edilmediğini, yani İsrail ile ticaretin tamamen durduğunu belirtti.

İsrail ile Ticaretin Durdurulması

Bolat, “İsrail'e yönelik olarak ihracat ve ithalat sıfırdır.” ifadesini kullanarak, hükümet olarak İsrail ile ticarette aldıkları tedbirleri net bir şekilde uyguladıklarını vurguladı. Bakan, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Filistin'e yapılan yardımların da hız kazandığını, Türkiye'nin zor şartlar altında Filistin'e 85 bin ton yardım ulaştırdığını kaydetti.

Filistin Ekonomisine Destek

Ömer Bolat, 1993 Oslo Barış Anlaşması çerçevesinde Filistin Devleti'nin durumu hakkında bilgi vererek, bu devletin ekonomik olarak ciddi zorluklar yaşadığını belirtti. Bolat, Filistin hükümetine yardımcı olmak amacıyla “625” gümrük kodu ile yeni bir mekanizma kurduklarını açıkladı.

Karalama Kampanyaları ve Yanlış Bilgiler

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durduran tek ülke olduğunu belirtti ve “Karalama haberleri sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor.” sözleriyle bu eleştirilerin geçersiz olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Filistin’e olan desteğinin devam edeceğini ifade eden Bolat, uluslararası ticaretin yüzde 80'inin deniz yoluyla yapıldığını hatırlatarak, tüm uluslararası taşımacılığın kayıt altında tutulduğunu belirtti.

Son olarak, Bolat, “Filistin gibi bir milli meselede iktidar muhalefet birlikte hareket etmelidir.” diyerek siyasi birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.