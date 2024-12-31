Ticaret Bakanı Bolat, Kasım Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi: Açık 42,8 Milyar Dolar Geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kasım Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mayıs 2023’teki tepe noktasıyla karşılaştırıldığında, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 42,8 milyar dolar gerilediğine dikkat çekti.

Olumlu Gelişmeler Ekonomi Programının Etkisi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşarak, bu yılın dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir "dengeleme" ve "istikrar" yılı olduğuna vurgu yaptı. "Kasım ayında dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın etkilerini net şekilde göstermeye devam etmektedir," dedi.

İhracat ve İthalat Verileri

Kasım ayında ihracat yüzde 3,1 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi. Bu azalışın enerji ve altın ihracatındaki düşüş ile Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) 5'inci Faz geçiş sürecinden kaynaklandığını belirten Bolat, altın ve enerji hariç ihracatın ise yüzde 0,1 artarak 20,8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Yerli Üreticileri Koruma Çabaları

Bolat ayrıca, yerli üreticileri ve sanayiyi haksız rekabetten korumak için ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini aktardı. Ticaret politikası araçlarıyla dampingli, sübvansiyonlu ya da hızla artan ithalata karşı koruma sağladıklarını ifade etti.

Yıl Sonu Tahminleri

Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar artışla 261,4 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ithalatın aynı dönemde yüzde 2,7 artarak 29,7 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Yılın 11 ayında dış ticaret açığının yüzde 26,8 azalışla 73,3 milyar dolara gerilediğini de ekledi.