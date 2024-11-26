Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye'nin Ekonomik Başarılarını Vurguladı

Ticaret Bakanı Bolat'tan MÜSİAD EXPO 2024 Açılışında Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Türkiye, milli gelir sıralamasında 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer alıyor. Ayrıca, dünya mal ihracatındaki payını da yüzde 1,08'e yükselttiğini vurguladı.

Bolat, bu başarıların sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, "Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var" dedi. MÜSİAD EXPO 2024, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor.

Bu yılki etkinlik, iş dünyası için oldukça önemli bir platform oluştururken, Türkiye'nin global ticaretteki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.