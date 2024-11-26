Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO'da Ekonomik Büyümenin Mesajını Verdi

Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda, ülkelerin diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi.

Bolat, küresel ekonominin zayıf gidişatına, ticaret ve sanayi politikalarında artan korumacı eğilimlere, jeopolitik çatışmalara ve komşu ülkelerdeki belirsizliklere dikkat çekti. Ancak, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatta büyüme yörüngesini sürdürdüğünü vurguladı.

MÜSİAD EXPO, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle iş dünyasının önemli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu'na katılarak konuşma yaptı.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu'na katılarak konuşma yaptı.