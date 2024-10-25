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Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS+ Toplantısı Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BRICS+ toplantısında ikili ticaret ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:00
Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS+ Toplantısı Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın BRICS+ Toplantısı Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı" çerçevesinde muhatap ülkelerle yapılan heyetler arası görüşmelerin önemine dikkat çekti. Bolat, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konusunda kararlılık gösterdiklerini vurguladı.

Toplantının Detayları

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatan Bolat, etkinliğin Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlendiğini belirtti. Türkiye’nin, lideri Erdoğan'ın önderliğinde, ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi ve teknoloji alanlarında attığı adımlarla küresel arenada yükselen bir güç haline geldiğini ifade etti.

Kararlılık Vurgusu

Ülkenin, bazı dış odakların engelleme çabalarına karşı kararlılıkla yoluna devam ettiğinin altını çizen Bolat, terörle mücadeledeki tutumlarının da net olduğunu belirtti. Bolat, "Vatanımızın ve milletimizin refahı, güvenliği ve istikrarı için her şart altında çalışmaya, terörün her çeşidiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

Bakan Bolat, ayrıca Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa dileğini iletti.

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