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Ticaret Bakanı Bolat'tan Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Bakan Bolat, 2023 yılının Haziran ayında cari işlemler açığının önemli ölçüde düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:29
Ticaret Bakanı Bolat'tan Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat’tan Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ait ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bu yılın ocak-haziran döneminde cari işlemler açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak, 16,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Cari İşlemler Açığı ve Dış Ticaret İstatistikleri

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerinde, mayıs ayında zirve noktasına ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 57 milyar dolar iken, haziran itibariyle 24,8 milyar dolara gerilediğini ifade etti. Ayrıca, haziran ayında cari işlemler hesabının 407 milyon dolar fazla verdiğini vurguladı.

Dış Ticaret Açığı ve İhracat İstatistikleri

Bu dönem boyunca yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 34,6 milyar dolara düştüğünü aktaran Bolat, haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatın %2,9 artış ile 258,8 milyar dolara çıktığını, ithalatın ise %6,6 azalarak 346,4 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Bakan Bolat, "Dış ticaret açığındaki bu azalma, hizmet ihracatındaki artış ile de desteklenmektedir. Hizmet gelirleri haziranda yıl bazında 105,8 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, seyahat gelirleri de 51,9 milyar dolara çıktı," dedi.

Temmuz Ayı İstatistikleri ve Beklentiler

Temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın %13,8 artış ve ithalatın %7,9 azalış gösterdiğini kaydeden Bakan Bolat, dış ticaret açığında %42,3'lük bir gerileme olduğunu da sözlerine ekledi.

İleriye Dönük Beklentiler

Bolat, yıl sonuna kadar cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerilemesini beklediklerini ifade ederek, bu gelişmelerin makroekonomik istikrarı artıracağına dikkat çekti. "İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak için çalışmalara devam edeceğiz," diyerek sona erdi.

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