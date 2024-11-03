DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.344.186,83 1,69%

Ticaret Bakanı Bolat'tan ISEDAK Toplantısı Çerçevesinde Önemli Görüşmeler

Bakan Bolat, ISEDAK toplantısında Gambiya, Filistin, Kamerun ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:48
Ticaret Bakanı Bolat'tan ISEDAK Toplantısı Çerçevesinde Önemli Görüşmeler

Ticaret Bakanı Bolat, ISEDAK Toplantısında Mevkidaşlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı için Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin ticaret bakanları ile bir araya geldi.

Gambiya ile İşbirliği İmkanları

Bakan Bolat, ilk olarak Gambiya Ticaret, Endüstri, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Babaoucarr Ousmaila Joof ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, enerji ve altyapı konularında işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Bu toplantıya ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Africa Agenda Network gibi önemli kuruluşların temsilcileri katıldı.

Filistin'e Destek Sözleri

Daha sonra Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüşen Bolat, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, iki taraf arasındaki ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdi. Bolat, Türkiye'nin Filistin’in kalkınmasına ve bağımsızlık mücadelesine verdiği desteği yineleyerek, güvenli ürün tedarikinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kamerun ile Ticaret Hedefleri

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile yapılan görüşmede ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi konuları gündeme geldi. Bolat, ülkenin enerji ve altyapı ihtiyaçları noktasında Türkiye'nin önerilerinin önemli olacağını ifade etti.

Suudi Arabistan ile Ticaret Hedefi: 30 Milyar Dolar

Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaretin hedefinin kısa vadede 10 milyar dolar, orta ve uzun vadede 30 milyar dolar olduğunu belirtti. İki ülke arasında turizm, sağlık ve bilişim gibi birçok alanda işbirliği yapılabileceği ifade edildi.

Görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat'tan ISEDAK Toplantısı Çerçevesinde Önemli Görüşmeler
2
TCMB'den Kredi Kartı Borçluluğunu Azaltmaya Yönelik Yeni Düzenleme
3
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda Rekor Beklentisini Açıkladı
4
Türk ve Suudi İş Dünyası İstanbul'da Buluştu
5
IMF Başkanı Georgieva, Mısır ile Ekonomik Reformları Görüştü
6
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
7
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncellendi

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor