Ticaret Bakanı Bolat'tan ISEDAK Toplantısı Çerçevesinde Önemli Görüşmeler

Ticaret Bakanı Bolat, ISEDAK Toplantısında Mevkidaşlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı için Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin ticaret bakanları ile bir araya geldi.

Gambiya ile İşbirliği İmkanları

Bakan Bolat, ilk olarak Gambiya Ticaret, Endüstri, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Babaoucarr Ousmaila Joof ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, enerji ve altyapı konularında işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Bu toplantıya ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Africa Agenda Network gibi önemli kuruluşların temsilcileri katıldı.

Filistin'e Destek Sözleri

Daha sonra Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüşen Bolat, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, iki taraf arasındaki ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdi. Bolat, Türkiye'nin Filistin’in kalkınmasına ve bağımsızlık mücadelesine verdiği desteği yineleyerek, güvenli ürün tedarikinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kamerun ile Ticaret Hedefleri

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile yapılan görüşmede ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi konuları gündeme geldi. Bolat, ülkenin enerji ve altyapı ihtiyaçları noktasında Türkiye'nin önerilerinin önemli olacağını ifade etti.

Suudi Arabistan ile Ticaret Hedefi: 30 Milyar Dolar

Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaretin hedefinin kısa vadede 10 milyar dolar, orta ve uzun vadede 30 milyar dolar olduğunu belirtti. İki ülke arasında turizm, sağlık ve bilişim gibi birçok alanda işbirliği yapılabileceği ifade edildi.

Görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti.