Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'ya Ziyaret: Ekonomik İlişkiler Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Aralık'ta gerçekleştireceği Kuzey Makedonya ziyareti ile iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Bolat, yarın Kuzey Makedonya'ya hareket ederek, resmi temaslarda bulunacak ve çeşitli toplantılara katılacak.

Bolat, ziyaretinin başlangıcında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından, iki bakan tarafından ortak bir basın açıklaması yapılacağı belirtiliyor.

Sonrasında ise Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından kabul edilecek olan Bakan Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılacak. Forum sonrasında, Türk müteahhitlik firmalarının da hazır bulunacağı bir yuvarlak masa toplantısında işbirliği imkanları ele alınacak.

Ayrıca, Kuzey Makedonya'daki Türk iş insanları ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelinecek. Ziyaret kapsamında Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ev sahipliğinde akşam yemeği de düzenlenecek.

Bakan Bolat'ın bu yoğun programının, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.