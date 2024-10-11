Ticaret Bakanı Bolat'tan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında cari işlemler hesabının 4,3 milyar dolar fazlayla son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu dönemde, Türkiye'nin ekonomi programı ve dış ticaret politikalarının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti.

Ödemeler Dengesi Verileri ve İyileşme

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini yorumladı. Ağustos ayında cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Cari işlemler hesabı, 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç aydır fazla vermektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre 3,8 milyar dolarlık bir iyileşme kaydetmişiz" dedi.

Ocak-Ağustos Dönemi Verileri

Bolat, ocak-ağustos döneminde cari işlemler açığının bir önceki yıla göre %75,2 oranında azalışla 9,7 milyar dolar olduğunu ifade etti. Özellikle, Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, ağustosta 11,3 milyar dolara gerilediğini belirtti. Bu durum, cari işlemler açığı açısından Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeyi ifade ediyor.

Dış Ticaretteki Olumlu Gelişmeler

Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatın %3,5 artışla 262 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, yıllıklandırılmış ithalatın ise %8,3 azalışla 340,7 milyar dolara gerilediğini belirtti. Dış ticaret açığındaki %33,6 oranındaki azalma ile birlikte, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76,9'a yükseldiğini vurguladı.

Hizmet İhracatındaki Artış

Bolat ayrıca, TÜİK'in 'Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ne göre, 2023 yılı hizmet ihracatının 106 milyar dolara güncellendiğini belirterek, bunun sonucunda cari işlemler açığının 45 milyar dolardan 40,5 milyar dolara revize edildiğini aktardı.

Bakanlığın Hedefleri

Bakan Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemenin arkasında hizmet gelirlerindeki artışın olduğunu söyleyerek, "Hizmet gelirleri ağustosta 111,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükseldi" dedi. Bakanlık olarak, global mal ve hizmet ihracatındaki payı artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.