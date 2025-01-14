Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovenya ilişkilerinde ticaret hacminin 3,1 milyar dolara ulaştığını ve işbirliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:53
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Bakan Bolat, Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda İkili Ticaret Hacmini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, geçen yıl iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 3,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde de güçlü ilişkilerin mevcut olduğunu vurguladı.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının Başarılı Sonuçları

Forumda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Slovenya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığına dikkat çeken Bolat, KEK Protokolü'nün iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmek için bir yol haritası işlevi göreceğini ifade etti.

Slovenya Stratejik Bir Ortak

Bolat, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en büyük 5. ticaret ortağı olduğunu belirterek, Sloveniya’yı AB üyesi ülkeler arasında stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Ayrıca, 140 Türk şirketinin Slovenya’da, 46 Slovenyalı firmanın ise Türkiye’de faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

İkili Ticaretin Güçlendirilmesi Öncelik Olmalı

Türk müteahhitlerinin 137 ülkede toplam 536 milyar dolarlık proje tamamladığının altını çizen Bolat, Türkiye'nin en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 43 firmayla 2. sırada yer aldığını aktardı. Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ticaretin güçlendirilmesinin her iki taraf için karşılıklı faydalar sağlayacağına dikkat çekerek, Gümrük Birliği modernizasyonu ve vize kısıtlamalarının kaldırılması gibi konular üzerine Türkiye'nin AB'deki yetkililerle temas ettiğini bildirdi.

Yeşil Mutabakat ve Ortaklık Çağrısı

Bakan Bolat, Yeşil Mutabakatın uygulanmasında Türkiye'nin işbirliklerine önem verdiğine işaret ederek, Türkiye ve Slovenya'dan girişimcileri ortaklıklara davet etti. Üretim, tarım, altyapı, lojistik gibi birçok alanda dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEİK ve İşbirliği Potansiyeli

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye-Slovenya İş Konseyi'nin 1997 yılından beri faaliyette olduğunu belirterek, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin ilişkileri geliştirme çabasının önemine değindi. Olpak, transit geçiş kotalarının yakında kalıcı bir çözüm bulacağını ve Gümrük Birliği modernizasyonu için Slovenya'nın desteğinin kritik olduğunu kaydetti.

İşbirliği İmkanları Hakkında Bilgilendirme

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki kritik bir bağlantı noktası olduğunu, Slovenya’nın da Avrupa Birliği'nde hayati bir geçit işlevi gördüğünü belirtti. Lojistik, ulaşım ve sağlık gibi birçok sektörde işbirliği potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Sezgin, Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin inşaat sektöründeki uzmanlığının Slovenya'nın teknolojileriyle birleşerek etkileyici sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3), Dış Ekonomik...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3), Dış Ekonomik...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı.

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