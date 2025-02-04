Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Suriye Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nde, Suriye'deki yeni dönemle birlikte Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Bolat, "Suriye'nin yönetiminde gerekli çalışmalar yapıldıkça, biz de istikrarlı ve özgür bir Suriye için gayretimizi sürdüreceğiz" dedi.

Zirve ve İşbirliği

Bakan Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından düzenlenen zirvenin tarihi önem taşıdığını belirtti. Türkiye ile Suriye arasında 910 kilometre kara sınırının bulunduğunu hatırlatan Bolat, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bolat, 8 Aralık 2024 tarihinin hem Suriye hem de Türkiye için kritik olduğunu belirtilerek, Yayladağı Sınır Kapısı'nın 9 Aralık'tan itibaren insani geçişe açıldığını ve ticaret geçişinin de sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Askeri ve İktisadi Zaferler

"Askeri zaferlerin iktisadi zaferlerle taçlanması gerektiğini" ifade eden Bolat, hem geri dönüşlerin yönetilmesi hem de ticaretin canlandırılması için gerekli adımları atacaklarını belirtti. 24 Aralık'ta Suriye'den Türkiye'ye dönecek Suriyeliler için gümrüklerde rahatlama sağladıklarını ekledi.

Karşılıklı İlişkilerin Güçlendirilmesi

Bakan Bolat, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerle gümrük vergilerinde %70’e varan indirimler yapıldığını açıkladı. "Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için görüşmelere başladık" dedi.

Öncelikler ve Vizyon

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, özgür Suriye’nin güçlü adımlarla geleceğe umutla bakan bir ülke olması için bu zirveyi gerçekleştirdiklerini vurguladı. Uluslararası İş Forumu Başkanı Erol Yarar ise, Suriye'nin artık yokluk ve kanla anılmayacağını, iş birliği yapan iki ülkenin birlikte geleceği inşa edeceğini belirtti.

Zirveye, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi protokol üyeleri ile Türkiye'den 700 iş insanı ve 500'e yakın Suriyeli iş insanı katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi" düzenlendi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ile davetliler ve iş insanları katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi" düzenlendi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ile davetliler ve iş insanları katıldı.