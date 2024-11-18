Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite Toplantısı 2 Haftaya!

Ticaret Bakanı Bolat, Irak Genel Ticaret Heyeti Programında Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ta düzenlenen "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, 2 hafta sonra Türkiye'de Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite (JETCO) toplantısını gerçekleştireceklerini duyurdu.

İki Ülkenin Ekonomik İlişkilerinin Önemi

Bolat, Irak'ın Türkiye için bir ticaret ortağı olarak önemi üzerine vurgularda bulundu. "Irak, yaklaşık 20 milyar dolarlık toplam ticaretimizin olduğu üçüncü büyük ticaret ortağımız konumundadır" diyerek, bu ticaretin ortaklık ve kazan-kazan temeline dayandığını belirtti.

Tarihi Anlaşmalar ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin somut çıktılarının olduğunu hatırlatan Bolat, bu ziyaretle birçok anlaşma imzalandığını ifade etti. Bunlardan birinin, Türkiye ile Irak arasında Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite (JETCO) kurulması anlaşması olduğunu belirtti.

Türk Müteahhitlerinin Başarısı

Bolat, Türk müteahhitlerinin Irak’ın altyapısında önemli projelere imza attığını vurgulayarak, "Türk müteahhitler, Irak’ın gelişmesinde büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Irak'ın kendisinin geliştirdiği Büyük Kalkınma Yolu Projesi hakkında da Türkiye'nin aynı görüşte olduğunu belirtti.

Artan Ticaret ve Yatırımlar

Türkiye'den Irak'a yapılan yatırımların sürekli arttığını söyleyen Bolat, Türkiye'nin sağlık ve eğitim alanındaki güçlü kuruluşlarının Irak'ta önemli katkılar sunduğunu kaydetti. "Yarım milyar dolara yakın, yüzlerce Türk firması artık Irak'ta yatırım yapıyor" diyen Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yatırımlarla daha da büyüyeceğini belirtti.

Geleceğe Umutla Bakmak

Bakan Bolat, "Irak, artık siyasette ve ekonomide güçlü bir istikrarla yoluna devam ediyor" diyerek Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Etkinliğin ardından Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile firmaları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Bolat, ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirilen basına kapalı görüşmenin de ticari ilişkilerin ve Kalkınma Yolu Projesinin ele alındığı önemli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına katılarak konuşma yaptı.